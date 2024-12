Ilrestodelcarlino.it - Busa da record a Budapest: "Ma posso fare meglio"

Un quinto posto in finale e il frescoitaliano nei 50 farfalla. Un debutto iridato migliore non poteva trovare Micheleai campionati mondiali in vasca corta in corso a. Il faentino ha centrato subito il massimo alla sua prima partecipazione a un mondiale, andando a chiudere al quinto posto dopo una velocissima finale (con lo svizzero Ponti vincitore con ilmondiale con il crono di 21’’32) nella quale il 23enne talento dell’Imolanuoto ha tirato fuori le sue migliori bracciate ed è riuscito a timbrare il nuovoitaliano della specialità, nuotando in 22’01. "Sono felicissimo, non mi sarei mai aspettato ilitaliano e sono orgoglioso, ma sento cheancorae spero di avere il tempo di continuare a migliorare", sono le parole a fine gara di