Tragedia di Calenzano | la Toscana piange le sue vittime

di: lale suedi, mercoledì 11 dicembre è il giorno del lutto proclamato in tutta laper le cinquedell’esplosione avvenuta lunedì 9 dicembre nel deposito carburanti Eni a, provincia di Firenze, come annunciato dal presidente della RegioneEugenio Giani. Sono 26 i feriti.“Le bandiere degli edifici della Regione esposte a mezz’asta per l’intera giornata e listate a lutto”, ha spiegato il presidente Giani che invita gli enti locali e agli enti decentrati dello Stato aventi sede inad aderire alla giornata di cordoglio.I cinque morti sul lavoro,dell’esplosione al deposito Eni a, provincia di Firenze, lunedì 9 dicembre, erano alla guida di autocisterne e si trovavano nell’area della pensilina di carico del deposito Eni.