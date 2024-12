Lanazione.it - Open Day all’Istutito Comprensivo Marconi di San Giovanni

Arezzo, 11 dicembre 2024 – L’Istituto” di SanValdarno accoglierà le famiglie e gli studenti delle classi V della primaria per presentare la ricca offerta formativa della scuola secondaria di I grado in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26. Per la scuola media sono previsti due importanti appuntamenti: • Lunedì 16 dicembre dalle ore 17.30 alle 19.00: la Dirigente scolastica, insieme ai docenti della scuola secondaria, incontrerà le famiglie. Sarà l’occasione giusta per fare domande, conoscere l’offerta formativa della scuola e visitare spazi e laboratori. • Sabato 14 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.30 la scuola secondaria aprirà le porte agli studenti frequentanti le classi V della scuola primaria che saranno coinvolti, dai docenti, in bellissime attività laboratoriali come ceramica, robotica, scienze motorie, chimica e tanto altro.