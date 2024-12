Ilgiorno.it - Il monumento della memoria si illumina in ricordo delle persone scomparse

Leggi su Ilgiorno.it

Una luce di speranza. Il, realizzato dall’artista uruguaiano Pablo Atchugarry, si tinge di verde domani, in occasioneGiornata nazionale degli scomparsi, promossa dall’associazione Penelope. La Lombardia, nei primi sei mesi dell’anno, ha ottenuto l’infelice primato di regione con maggior numero di denunce di scomparsa, nella provincia di Lecco sono state 64: moltetornano a casa, alcune vengono ritrovate prive di vita, altre diventano fantasmi, come Gianluca Infortuna, il 35enne di Pescate sparito il 29 dicembre 2009. Da 15 anni la mamma Elma non ne sa più nulla. "re unè un piccolo gesto – spiega Valentina Zaniolo di Penelope – ma apprezzato da chi vive questo dramma, perché alleggerisce il senso di vuoto e solitudine". D.D.S.