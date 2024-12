Ilfattoquotidiano.it - Il cast di “Mamma ho perso l’aereo” si riunisce a poche settimane da Natale: “È la prima volta che si ritrovano tutti insieme dopo più di 30 anni”

Sono passati più di trent’dall’ultimache si sono visti. Quando è successo? Sul set di ‘ho’, la celebre pellicola uscita nel 1990 negli Stati Uniti, in cui loro interpretavano i McCallister, la scapestrata famiglia americana che, in partenza per un viaggio durante le vacanze natalizie, dimenticano a casa il piccolo Kevin, costretto a cavarsela da solo contro i criminali pronti a svaligiare il suo appartamento. Ed è proprio a ridosso delche Kristin Minter, Michael Maronna, Devin Ratray, Angela Goethals e Jedidiah Cohen, ovvero i fratelli e i cugini di Kevin nel film, si sono rincontrati a distanza di 30dall’ultima.Manca all’appello Macaulay Culkin, il protagonista della pellicola, che quest’anno ha iniziato un tour degli Stati Uniti per riportare al cinema quel film che lo ha reso famoso in tutto il mondo.