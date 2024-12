Bayer Leverkusen-Inter pagelle | Taremi nulla cosmico bene il reparto difensivo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Una prestazione sottotono da parte dei nerazzurri, penalizzati da un atteggiamento rinunciatario e da episodi sfavorevoli. Serve più determinazione e incisività nelle prossime sfide. Ecco le:Sommer 6Attento e preciso nelle uscite, neutralizza ogni minaccia fino al gol decisivo, su cui è incolpevole.Bisseck 6Inizia, mostrando intraprendenza anche in fase offensiva, ma cala fisicamente nel finale. Resiste stringendo i denti.de Vrij 6,5Alterna momenti di solidità a qualche sbavatura, come quando lascia Tella libero di calciare. Si riscatta con unvento provvidenziale su Wirtz.Bastoni 6,5Offre qualità nelle sue giocate, come il lancio che innesca un’azione pericolosa. Importante in fase difensiva con una decisiva deviazione su Palacios.