Liberoquotidiano.it - Vieri e Canalis, "sputo e testata in pubblico": a Striscia nuovi sconcertanti dettagli

No, non è finita bene tra Boboed Elisabetta. L'ex coppia simbolo del gossip rosa anni Duemila, il calciatore e la velina, erano uniti da un "rapporto tossico", come ha spiegato laqualche giorno fa, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2. Era stato primo l'ex centravanti dell'Inter, che ha fatto coppia fissa con l'allora velina mora dila notizia tra 2000 e 2004, a raccontare come tra loro non fosse tutto rose e fiori, anzi. A suo dire lalo avrebbe anche picchiato. "Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo - ha spiegato lei dalla-. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo.