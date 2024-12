Iodonna.it - Nata dalla speranza di un mondo migliore dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, la Dichiarazione dei Diritti Umani rappresenta una promessa di dignità e giustizia per ogni essere umano, che oggi, in un mondo affronta sfide sempre più complesse, dalle guerre al cambiamento climatico, va difesa più che mai

Il 10 dicembre di 75 anni fa, ladi milioni di persone che avevano vissuto l’orrore, di non veder più accadere quelle tragedie, venne messa per iscritto con una: era laUniversale dei. Che da allora viene celebrata e che,più che mai, vadavanti ai conflitti, alle discriminazioni e alle ingiustizie che continuano a perpetrarsi nel. Amnesty International denuncia: aumentano le violazioni su, una battagliaapertaNelle strade di Gaza, nelle prigioni dove i dissidenti vengono rinchiusi per le loro idee, nelle case dove le donne subiscono violenza, nei campi profughi dove i bambini sognano un futuro, nei luoghi di lavoro dove laviene calpestata: è lì che si deve guardare