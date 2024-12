Sport.quotidiano.net - Handball Estense a segno. Brilla in casa l’under 18

Ferma la serie B, nel giorno dell’Immacolata sono scese in campo tutte le giovanili dell’. Alle 11, sul 40x20 del PalaBoschetto18 ha incontrato i pari categoria del Carpine, conquistando i due punti in palio col punteggio di 28-24. Il commento di coach Onelli: "Come sempre i ragazzi hanno dato tutto ed abbiamo portato auna partita difficile. Quando giochi in 8 contro 16 parti con un handicap e quando gli avversari sono fisicamente più grandi di te ancora meno, ma questo non ci ha intimoriti e abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Carpine è una squadra ben allenata e gestita ma grazie ad un’ottima difesa e, soprattutto nella ripresa, con fulminee ripartenze, siamo riusciti a piazzare un paio di break decisivi e raggiungere una bella vittoria". In trasferta a Nonantola i giovanissimi Under 14 di coach Sacco ospiti di Ravarino in una gara a senso unico a favore dei ravarinesi, che hanno portato ai due punti con il punteggio di 44-2.