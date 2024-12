Lanazione.it - Esplosione Firenze, la nota di Eni: “Deposito non interessato, verifica sulle cause”

9 dicembre 2024 – Immediata la nota di Eni sull'esplosione avvenuta questa mattina, 9 dicembre, in una raffineria di Calenzano, alle porte di Firenze. "Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano e che i vigili del fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi.