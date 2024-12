Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Nadia Battocletti a caccia dell’oro, Crippa ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale deglidi. La stagione della grandeinternazionale termina con glidi corsa campestre in scena ad Antalya (Turchia). Quest’anno la rassegna continentale assegnerà 7 titoli di cui 6 individuali ed uno a squadre (staffetta mista).La spedizione azzurra sarà guidata da. La fuoriclasse italiana vuole chiudere un’annata da sogno con un’ultima grande medaglia: la vice campionessa olimpica dei 10.000 metri proverà a portare l’Italia sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia. Il miglior risultato di un’atleta italiana nella gara femminile senior porta proprio la firma diche lo scorso anno ha chiuso seconda alle spalle di Karoline Bjerkeli Groevdal, che quest’anno non proverà a difendere il titolo.