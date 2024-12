Oasport.it - Calendario Test F1 2025: sempre meno giorni per i team. Le date previste

Leggi su Oasport.it

Non esiste stagione di Formula 1 senza che le nuove auto possano essere provate concretamente in pista prima del Gran Premio inaugurale. Vero che si vive nell’epoca della simulazione, ma un riscontro sull’asfalto resta indispensabile anche nel. Dunque, come d’abitudine, vengono programmati deicollettivi antecedenti al GP d’apertura.Per la verità, prima di dar fuoco alle polveri, il prossimo anno si terrà una sola sessione, proprio come avvenuto nel 2024. Il palcoscenico sarà l’autodromo di Sakhir, dove le fiammanti monoposto saranno battezzate da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio.Una sorta di prova generale in vista del Gran Premio d’Australia, che aprirà il Mondiale nel weekend del 14-16 marzo. Pertanto, a differenza di quanto accaduto in tempi recenti, non si resterà sul medesimo circuito in cui verrà effettuato lo shake down.