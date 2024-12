Ilrestodelcarlino.it - Rapine nelle farmacie, appostamento e colpo sventato: arrestati due fratelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 07/12/2024 – I rapinatori erano in due,, con la pistola puntata contro il personale della farmacia Rivi a Santa Maria della Fossa, Novellara. Quello che non avevano calcolato era l’delle forze dell’ordine in zona, programmato proprio per via di episodi simili ricorrenti avvenuti nell’ultimo periodo. Un poliziotto è entrato e si è lanciato su uno dei due rapinatori. L’altro malvivente è intervenuto e, per tentare di liberare il fratello dalla presa del poliziotto, ha colpito quest’ultimo in testa con un martello: quattro punti di sutura. L’arrivo dei rinforzi ha messo fine alla rapina, i due uomini sono statiin flagranza di reato per tentata rapina aggravata e lesioni personali cagionate al pubblico ufficiale, nonché per la detenzione del revolver.