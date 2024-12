Lanazione.it - La cronaca di sé e degli altri sotto 'Il solstizio dei sentieri'

Firenze, 7 dicembre 2024 - Il sole allo zenith per illuminare idi vite a diverse latitudini e stagioni. Nel punto culminante dei cammini dell’esistenza, molto si riassume di sé, ad esempio quando “affacciati sulla balza / dell’infanzia rivoltiamo / il piano sequenza dell’età / asfaltiamo le culle / e le sere toccate dal rosso”. Leggendo l'ultima raccolta di poesie di Cinzia Demi, Ildei, edito da CartaCanta - Capire Edizioni, nella collana Passatori - Contrabbando di poesia, presentata recentemente a Firenze in Palazzo Medici Riccardi da Alessia Bettini, Denata Ndreca e Chiara Frigenti, si ha sempre la sensazione che ci sia una luce accesa sulle pagine. Anche quando Demi evoca la penombra, è per illuminarla, per portare alla luce una fragilità di fondo che può essere tenace nel resistere e anche fiorire.