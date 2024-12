Corrieretoscano.it - Elly Schlein a Siena: la segretaria Pd con i lavoratori stabilimento Beko

Leggi su Corrieretoscano.it

: laPd con iLanazionale Pd,, insieme al segretario regionale Emiliano Fossi ed esponenti del Pd Toscana, lunedì 9 dicembre, alle ore 11.30 incontrerà idellaallodiper esprimere piena solidarietà e confrontarsi con loro.che ha annunciato la chiusura. Anei giorni scorsi manifestazioni. In piazza con ianche la sindaca Nicoletta Fabio e l’arcivescovo Lojudice “Dopo le numerose interpellanze presentate in aula al governo, ed essere stati al loro fianco nel corteo di due settimane fa, il Partito Democratico – nazionale e regionale – conferma la volontà di voler proseguire con la richiesta dell’applicazione totale della Golden Power per salvaguardare il posto di lavoro di 1935 persone in tutta Italia, 299nel solo sito senese”.