Quotidiano.net - Torna Gentiloni: "Aiuterò il centrosinistra"

Leggi su Quotidiano.net

La ’riserva’in campo. "Darò una mano a costruire uncredibile". Eccolo qui Paolo: reduce da Bruxelles, appena appesi al chiodo gli ’scarpini’ da commissario europeo per gli Affari economici, si mette a disposizione del Pd, di cui è stato uno dei fondatori. Dopo la sconfitta in Liguria, fosse andata male anche in Umbria (in Emilia-Romagna la fine era nota da tempo), c’era chi già lo immaginava supervisore dell’alleanza anti-destra. La vittoria di Stefania Proietti ha allontanato l’ipotesi, ma tra i riformisti (e non solo) molti lo immaginano erede di Prodi, un federatore alla guida di unche punti al governo del Paese. Un ruolo politico, anche se diversi democratici consideranocome una riserva della Repubblica, destinato cioè ad incarichi istituzionali, visto il suo curriculum.