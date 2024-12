Ilfattoquotidiano.it - Anni di Piombo, la società che cambia tra terrorismo e spinte sociali – Aspetti economici /1

Il periodo storico compreso tra la fine degli’60 e gli inizi degli ‘80 del secolo scorso fu caratterizzato da profondimenti, accompagnati da una radicalizzazione della discussione e del dialogo politico che produsse violenze di piazza che man mano sfociarono in atti dimanifestatisi nella lotta armata e nello stragismo, con vittime e feriti. Per tale motivo, oggi, questo periodo viene ricordato col nome di “di” che ne descrive però solo l’aspetto violento e negativo, trascurando ciò che di buono, invece, venne prodotto in queglicosì travagliati. Il titolo di un film di Margarethe Von Trotta, quindi, per descrivere uno dei periodi più bui della Repubblica in cui ildi duplice opposta matrice imperversò condizionando, o cercando di farlo, la vita politica del nostro Paese.