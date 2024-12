Movieplayer.it - Una mamma per amica: la reunion natalizia tra Lorelai e Luke nel nuovo spot Walmart

Leggi su Movieplayer.it

I due attori si sono ritrovati sul set dellopubblicitario per il noto brand di supermercati americano, anni dopo la conclusione dello show Lauren Graham e Scott Patterson sono tornati nei panni dei personaggi di UnaperGilmore eDanes, per la prima volta dopo la conclusione della miniserie speciale Diinsieme del 2016. La coppia, insieme allo stravagante Kirk Gleason (Sean Gunn), è protagonista di unpubblicitario per, uno dei 15 in uscita per le festività natalizie che ripropone gli amati personaggi del passato del cinema e della televisione. Nell'annuncio, Kirk sfreccia nella neve passando davanti alla pittoresca insegna di Stars Hollow, con un trovatore che strimpella su una panchina vicino al gazebo dove .