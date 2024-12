Tuttivip.it - “Noi abbiamo fatto se*so”. Scandalo al Grande Fratello, ha confessato. E poi si è messo a piangere

Nella casa del, Tommaso Franchi ha vissuto momenti difficili dopo aver notato un cambiamento nell’atteggiamento di Mariavittoria Minghetti. La dottoressa, rientrata nel loft dopo dieci giorni trascorsi in tugurio, ha iniziato a mostrare incertezza nei confronti dei suoi sentimenti per l’idraulico. Confidandosi con Javier Martinez e Amanda Lecciso, Mariavittoria ha amdi aver instaurato una complicità particolare con Alfonso D’Apice, ex compagno di Federica Petagna, durante il periodo in tugurio. “Sono uscita dal tugurio. c’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy. Mi è mancato tantissimo, ma si è aggiunto un tassello”, ha rivelato con imbarazzo.L’intesa tra Mariavittoria e Alfonso non è passata inosservata né ai coinquilini né al pubblico, con i due che hanno iniziato a trascorrere del tempo insieme utilizzando un linguaggio in codice.