Cosa sappiamo del nuovo Animal Crossing? Prezzo e come trasferire i dati dal gioco originale (il tempo è limitato in entrambi i casi)

Scopriamo assieme: Pocket Camp Complete, una versione rinnovata con migliaia di contenuti (e senza microtransazioni!): Pocket Camp Complete è la nuova edizione rinnovata dellanciato originariamente nel 2017. Dopo l’annuncio della chiusura del servizio online, Nintendo ha deciso di riproporre tutto il contenuto rilasciato nel corso degli anni in un’edizione speciale priva di microtransazioni, pensata per offrire un’esperienza completa e accessibile (nel senso che non sarà necessario spendere e spendere per divertirsi – un interessante cambio di rotta che speriamo possa essere seguito anche da altri videogiochi attualmente free-to-play, ma free fino ad un certo punto).Questa edizione include oltre 10.000 oggetti personalizzabili e tutti gli eventi stagionali già visti, che si attiveranno ciclicamente seguendo il calendario reale.