The Fashion Awards 2024 | i vincitori e il red carpet

Nati nel 1984 con l’obiettivo di premiare i designer più meritevoli nel corso degli anni, i Thesono ormai tra gli eventi moda più sentiti e rinomati dell’anno che oggi vedono premiare anche le altre categorie del settore, dai migliori modelli ai debutti più innovativi in passerella.A vincere il premio come Designer dell’Anno Jonathan Anderson, Direttore Creativo di Loewe e JW Anderson, che ha messo in ombra nomi del calibro di Miuccia Prada e John Galliano. Jamie Dornan e Jonathan Anderson(Getty Images)L’americana Alex Consani si è aggiudicata il titolo Modella dell’anno diventando la prima donna trans a ricevere questo premio, come ha affermato lei stessa con commozione sul palco durante i ringraziamenti. See on Instagram Il premio come Designer Britannico dell’Anno per la moda maschile è andato a Grace Wales Bonner per il suo marchio Wales Bonner, mentre per la moda femminile a Simone Rocha con il brand omonimo.