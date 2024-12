Ultimouomo.com - I risvolti angoscianti del caso Swiatek

Foto con pesci appena pescati. Foto di proposte di matrimonio sulla spiaggia. Foto di tramonti alle Maldive. I tennisti, che hanno una sola festa comandata – anche detta off season da chi parla bene – riversano su Instagram con tutto il fervore che resta le immagini della vita oltre le palline gialle. Loro si divertono e noi pure a guardarli con le abbronzature a chiazze a prendere il sole. È davvero il most wonderful time of the year.Ecco Iga ?wi?tek, posta anche lei qualcosa! Sfondo bianco, maglietta bianca, faccia bianca. Tutto grida che ci vuole dire la sua verità: «Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un argomento difficile del quale non vi ho potuto parlare negli ultimi due mesi e mezzo – oh no! – Ma ora finalmente posso quindi spero di potervi spiegare il più possibile in questo video perché voglio essere trasparente con voi così che capiate quello che mi è successo di recente – proprio oggi che Popyrin ha detto che si sposa, no! – In pratica, il 12 settembre ho scoperto che il campione di un test antidoping del 12 agosto è risultato positivo».