Ilrestodelcarlino.it - Blitz nel Parmense, sgominata grande rete di spaccio: 10 arresti, 20 denunce e 57 segnalazioni

Parma, 3 dicembre 2024 – Smantellata un’ampiadi, che comprendeva sostanze come cocaina, hashish e marijuana, con sede nel comunedi Busseto (Parma). Sono state arrestate 10 persone (tre italiani, tre marocchini, tre albanesi e un moldavo), denunciate altre 20 e segnalati 57 giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro 20 chili di marijuana, 4 chili di cocaina, circa un chilo di hashish, oltre 25 mila dosi di sostanze stupefacenti destinate allo, per un valore di mercato stimato dai militari sui 500 mila euro. L’indagine ha avuto origine nel febbraio del 2023, coordinata dalla procura di Parma, in seguito all'individuazione di uno spacciatore albanese attivo in varie città del centro-nord Italia. Grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, è emerso il coinvolgimento di altri soggetti che avrebbero compiuto diversi furti in abitazione.