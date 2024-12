Liberoquotidiano.it - Strage di tifosi alla partita per il dittatore: l'espulsione scatena l'orrore in Guinea, mondo sconvolto | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Inun movimento di folla sfociato poi in scontri durante unadi calcio dedicata al capo della giunta militare al potere ha causato la morte di almeno 56. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato diffuso dal governo, mentre l'opposizione accusa l'esecutivo di essere "direttamente responsabile" della tragedia. Intanto circola una nuova versione degli avvenimenti accaduti a N'Ze're'korè, inizialmente presentati come scontri tra: sono stati innescati dall'di un giocatore al termine dellatra il club locale e quello del Labè nella finale di un torneo organizzato in onore del capo della giunta, il generale Mamadi Doumbouya, hanno indicato i testimoni. Secondo loro alcuni hanno attaccato la tribuna ufficiale, provocando l'intervento delle forze di sicurezza.