Perde in casa lo scontro salvezza al ’Biavati’. Veementi proteste per due penalty non concessi. Corticella, la rabbia è di rigore

di Nicola Baldini Amara sconfitta interna per ildi Michele Nesi che, al ‘Biavati’, cade 1-0 contro la diretta rivale per laTuttocuoio. Per il team biancazzurro si tratta del terzo ko consecutivo e, a questo punto, l’obiettivo dovrà essere quello di cercare di uscire indenni dalla delicata sfida di domenica prossima sul campo del Prato. Già al 5’ i padroni dicostruiscono una nitida palla-gol: Ercolani recupera palla a sinistra e la mette in mezzo per Gessaroli che, tutto solo davanti a Carcani, arriva in leggero ritardo svirgolando la conclusione. Tre minuti più tardi, sul fronte opposto, è Brighi a respingere un pericoloso tiro di Russo su assist di Massaro. Al 13’ è ancora una volta il Tuttocuoio a rendersi pericoloso con una staffilata da buona posizione di Centonze che manca di un soffio lo specchio.