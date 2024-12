Spazionapoli.it - “Danilo al posto di Raspadori”, l’ex azzurro spiazza tutti: è successo in diretta

sorprende i tifosi durante la trasmissione in, con l’idea di un possibile intreccio di mercato conIl Napoli sta vivendo un momento straordinario. Con il primato in classifica, la squadra di Antonio Conte fa sognare i tifosi, che iniziano a credere sempre più in una stagione da protagonisti. Nonostante ciò però, la dirigenza azzurra non intende fermarsi qui.Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti già dichiarato in passato la volontà di intervenire sul mercato per rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva.Negli ultimi giorni, il nome di, difensore della Juventus, è emerso con forza come reale obiettivo del club partenopeo. L’ormai ex capitano bianconero, che sta trovando pochissimo spazio con Thiago Motta, sembra non rientrare nei piani tattici del tecnico.