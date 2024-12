Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 19:00

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° DICEMBREORE 18.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS CHE PROVOCA CODE TRA FORMELLO E SANTA CORNELIA IN DIREZIONESULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOPROSEGUENDO PIU AVANTISUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ARDEATINA E VIA TUSCOLANAMENTRE IN INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIARALLENTAMENTI ANCHE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONEINFINE PER I LAVORI IN PROGRAMMAA PARTIRE DA DOMANI INIZIERA LO SFALCIO DEL VERDE SU VIA CRISTOFORO COLOMBOMODIFICHE ALLA CIRCONE CON IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGITA IN BASE ALLE LAVORAZIONI TRA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIA DI MALAFEDE IL TERMINE E PREVISTO PER IL 2 GENNAIO PROSSIMO.