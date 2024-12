Gqitalia.it - Le nuove sneaker di dicembre sono l'ultima aggiunta alla tua wish-list di Natale

Dicembre fa rima con uomo. E quando arriva, arriva. I drop delle scarpe da ginnastica xmas e holiday editions selezionatissime e piuttosto mirate. Senza tralasciare nessuna delle applicazioni e declinazioni che tanto amiamo. Le running Nike e adidas, le scarpe basket di Puma, le collabo visionarie che hanno a che fare con uno dei mantra di vita come solo può esserlo la pizza, grazie a Saucony. Segnare in calendario tutte le uscite di dicembre 2024 non solo è utile a dare corpo ai desideri ma a fornire a chi ci sta accanto nuovi spunti per mettere a segno i regali natalizi.