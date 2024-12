Sport.quotidiano.net - “Brodino“ al Rigamonti. Brescia graziato dal Bari

Ildeve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria in casa, ma conquista comunque un punto di indubbio significato con uncapace di confermare il suo ottimo momento di forma. La giornata si era aperta con la comparsa di scritte all’interno e all’esterno delcontro il presidente Cellino, i giocatori e le forze dell’ordine. Gli autori sono entrati all’interno dello stadio nella notte e hanno imbrattato anche le vetrate di alcuni box destinati ai tifosi vip. In campo il copione cambia subito. Juric appoggia a Moncini che di prima intenzione colpisce il palo. Sulla ribattuta il più lesto di tutti è Galazzi (nella foto) che insacca. La rete carica la formazione biancazzurra, che mette in difficoltà i biancorossi nel primo quarto d’ora. I pugliesi impiegano una ventina di minuti per riattivare le loro giocate, ma al 24’ è tempo di pareggio.