Youtuber 22enne muore assiderato durante un’escursione in Lapponia Il padre | La sua telecamera valore inestimabile andrò a cercarla

Ha tentato di attraversare in solitaria le montagne dellaed è morto. Ora ildelloStorm De Beul ha deciso di andare a recuperare le ultime tracce che il figlio ha lasciato di sé. Ilera riuscito a chiamare i soccorsi ma la tempesta di neve e ghiaccio che lo ha travolto non gli ha lasciato un margine di sopravvivenza abbastanza ampio: è morto lo scorso 30 ottobre. L’ultimo video postato su Youtube racconta il dolore dei suoi fan, che hanato con messaggi di affetto e cordoglio. Sono stati resi noti i messaggi che il ragazzo scriveva alla nonna: “Sta nevicando pesantemente qui. Ma non preoccuparti, ce la farò, lo sai“.Il corpo di Storm De Beul è stato trovato a una certa distanza dalla sua tenda: “Quella notte c’era un vento così forte da sradicare gli alberti – ha detto la madre dello– forse la sua tenda è volata via e lui ha provato a recuperarla.