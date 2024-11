Lanazione.it - Scuola Edile Training Lab, taglio del nastro. Nasce la nuova struttura per la formazione

In un momento a dir poco complicato per il mercato del lavoro nel territorio senese, è dall’edilizia che arriva una notizia positiva. Un settore nel quale l’offerta di posti lavoro non manca, e che ha alta necessità di manodopera qualificata e formata.che da oggi potrà appoggiarsi anche aLab, lainaugurata ieri in Cerchiaia di fianco a quellagestita congiuntamente da imprese e sindacati che da 33 anni porta sui banchi il mondo della costruzione e dell’imprenditoriaper formare nuovi lavoratori. "In un momento in cui sulla nostra città si addensano nubi cupe sul mondo del lavoro e dell’occupazione – ha sottolineato Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena –, portiamo una buona notizia. Finalmente ci dotiamo di un laboratorio permanente dove potremo fare attività professionale sia per la qualificazione dei lavoratori sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.