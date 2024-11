Sci alpino Brignone guida le azzurre a Killington | Non mi sento la favorita

Leggi su Sportface.it

Il Vermont ospiterà un gigante e uno slalom nel tardo pomeriggio italiano di sabato e domenica: è la Coppa del Mondo di scifemminile e fa tappa in quel di. Temperature molto miti in questa località di gara, tanto che si è rischiato di dover annullare tutto, ma alla fien gli organizzatori sono riusciti a sistemare in tempo il tracciato, come spiega il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi: “Dopo il proficuo periodo di allenamento a Beaver Creek, siamo arrivati ae abbiamo trovato prati sostanzialmente verdi. La pista è sistemata ma la FIS ha annullato la sciata della vigilia, c’è un altro tratto turistico per lo sci libero al mattino che non è granchè ma ci adeguiamo. E anche a Mont Tremblant le cose non sono messe meglio per i due giganti della settimana prossima.