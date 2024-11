Ilrestodelcarlino.it - Il Valorugby ha sete di vendetta. Stasera la ‘rivincita’ con Vicenza

di Marco Ballabeni Anche la sesta giornata di Serie A Elite vede ilin campo sotto i riflettori, al Mirabello.(kick off alle 19,30) arrivano i Rangers, il club che poche settimane fa colse alla sprovvista i Diavoli superandoli per un punto, 22-23, in Coppa Italia, proprio nello stadio di porta San Pietro. È una sfida importante, non solo per “vendicare” la scottante sconfitta di Coppa Italia ma anche e soprattutto per la classifica del campionato, nella quale i vicentini costituiscono, insieme a Fiamme Oro e Colorno, uno dei maggiori ostacoli sulla lunga strada che porta ai play-off. La squadra veneta è la sorpresa del torneo, grazie all’arrivo di ex azzurri come Vunisa e Traoré, alla presenza di giovani interessanti come Panunzi e Foroncelli, a un valido gruppo di argentini e alla conduzione tecnica di Cavinato.