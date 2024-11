Sport.quotidiano.net - Dal campo Lipani out, in attacco Pierini è on fire

SASSUOLO Josh Doig e Matteo Lovato ancora no, Andrea Ghion sì, ma al ritorno del centrocampista – che comunque dovrebbe iniziare dalla panchina – fa da contraltare una nuova assenza, quella di Luca: niente di grave per quest’ultimo, che resterà a riposo precauzionale e così, per la sfida di questa sera contro la Reggiana, Fabio Grosso dovrà ancora fare i conti con qualche defezione, ma avrà ampia possibilità di scelta soprattutto in. Confermato Moldovan in porta, andando con ordine e partendo dalla difesa, dove Doig è ancora fuori causa, a sinistra è pressoché scontata la presenza di Pieragnolo, ex di turno che sarà indall’inizio assieme all’altro ex Romagna, che al centro della difesa neroverde sarà affiancato da Odenthal, con Toljan regolarmente a destra. A centro, oltre a Thorstvedt, fiducia a Boloca e Obiang, appunto con Iannoni e Ghion pronti eventualmente a subentrare in caso di necessità.