Anteprima24.it - Crollo palazzina a Sessa Aurunca: Vigili del Fuoco di Benevento impegnati nei soccorsi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSquadre deideldel Comando Provinciale disono state richiamate in servizio per cooperare alle operazioni di soccorso e sgombero delle macerie di unaa due piani crollata intorno alle 23:00 di ieri sera nella frazione San Castrese di di, nel Casertano. L’edificio era disabitato e dunque fortunatamente non si registrano vittime, ma le mura crollate hanno comunque investito alcune persone che si trovavano nei pressi. I caschi rossi dihanno dunque supportato il lavoro dei colleghi casertani per le operazioni di soccorso ai malcapitati: due uomini che si trovavano nei paraggi sono stati liberati dalle macerie che li avevano investiti, mentre altre due persone, non coinvolte direttamente dai detriti, comunque impossibilitate ad allontanarsi per le macerie davanti alle loro case sono state soccorse.