Agi.it - Apre a Roma il museo dei videogiochi più grande d'Italia

AGI - Ancora quasi 48 ore e da sabatoaprirà le porte deldel videogioco piùd': sarà in via delle Terme di Diocleziano 3, a pochi passi da piazza della Repubblica, in un palazzo storico dell'800 nel centro della Capitale, con più di 120 schermi e oltre 60 metri di strutture 'americane'. È il Gamm Game Museum, e l'apertura è stata annunciata oggi in occasione del via al Checkpoint - Festival of Interactive Experiences, il Festival culturale dedicato alla divulgazione e alla valorizzazione del videogioco. Gamm nasce dalla storia di successo di Vigamus, ildel Videogioco di, che dal 2012 ha registrato oltre due milioni di visitatori da tutto il mondo. Gamm è gestito da Kabuto, start-up innovativa e tecnologica nata da un team con oltre 25 anni di esperienza nel settore.