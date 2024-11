Oasport.it - Charles Leclerc smorza le polemiche: “Tutto chiarito con Sainz, diamo tutto per il titolo dei costruttori”

Messoalle spalle. Il monegascosi è presentato alla conferenza stampa del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail, la Ferrari cercherà di dar seguito al confronto con la McLaren per il campionato dei. Attualmente, il distacco della Rossa dalla vetta è di 24 punti.è tornato sulleche ci sono state nel corso del GP di Las Vegas con il compagno di squadra, Carlos, e le considerazioni sono le seguenti: “Dobbiamo fareil possibile per la conquista deldei. Quello che è accaduto a Las Vegas è stato discusso,con. A volte le cose non vanno come vorremmo ma è importante parlarne e solo lavorando di squadra potremo raggiungere l’obiettivo. Ogni questione è stata chiarita.