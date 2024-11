Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus Cesena. Arriva la terza sconfitta

battuta d’arresto per la Fse Progettiche in casa, nel campionato di basket femminile di serie B, si è dovuta arrendere (46-70) a una Chemco Puianello, più attrezzata e più pronta. La squadra ospite ha in effetti schierato una batteria di lunghe importanti coadiuvate da esterne molto esperte: il tutto si è tradotto, già dal primo quarto, in un dominio offensivo sotto le plance di Olajide. Sul frontete invece si è vista tanta confusione offensiva causata prima di tutto dalla forte pressione che Puianello è riuscita a mettere sulle esterne romagnole, con la sola Clementi che ha provato a dare una scossa nel finale del periodo (10-18 al10’). Nel secondo quarto per laDuca, ma soprattutto Currà, hanno offerto qualche spunto interessante sia in attacco che in difesa, ma Puianello ha sempre risposto colpo su colpo con Olajide, inarrestabile sotto canestro e Dettori che con 10 punti nel solo secondo periodo ha allungato il distacco dalle padrone di casa (26-39 al 20’).