Kim è tornato ai suoi livelli, al Bayern l'anno scorso faceva panchina (Süddeutsche)

Ieri ilMonaco ha vinto in Champions 1-0 contro il Psg grazie al gol dell’ex difensore del Napoli Kim. E laha ricordato il record di reti inviolate della squadra tedesca che dura da oltre un mese. Il segreto del tecnico Kompany è stato quello di arretrare i due difensori centrali per iniziare la manovra d’attacco senza troppe pressioni. E i risultati si stanno vedendo.Kompany ha superato la crisi difensiva delcon Kim e UpamecanoIl quotidiano tedesco scrive:A Vincent Kompany era stata posta una domanda che lo ha toccato in modo particolare. L’argomento ruotava attorno a Dayot Upamecano e Kim Min-jae, difensori centrali deldall’inizio della stagione, più specificamente i discendenti di Kompany quando era allenato da Guardiola al City. L’epoca d’oro della difesa centrale deldura da sei partite per Kim e Upamecano; non hanno subito neanche un gol.