Coppa Italia Serie C 2024 2025 Milan Futuro ai quarti Qualificate anche Giana Erminio e Caldiero

Terme esi qualificano aidi finale diC. La formazione rossonera allenata da Daniele Bonera batte 1-0 la Torres in trasferta grazie alla rete di Sia, che al 54? lascia partire da fuori area un destro che si infila all’incrocio dei pali. Nel finale la Torres resta in 10 uomini per il rosso estratto all’indirizzo di Diakite, punito per un contatto con Coubis. Latravolge 3-0 la Pro Vercelli grazie ai gol di Montipo (9?), Caferri (61?) e Alborghetti (71?).Terme supera 2-1 in trasferta il Padova, che chiude in 9 uomini per i rossi a Delli Carri (49?) e Capelli (80?). Decisive le reti di Lanzi (15?) e Gattoni (57?) in risposta all’iniziale vantaggio siglato da Favale (12?).Gli accoppiamenti tra le otto squadre(Avellino, Trapani e Altamura le altre squadre con il pass, in attesa delle ultime due) saranno stabiliti tramite sorteggio integrale.