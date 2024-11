Gqitalia.it - Sei stanco e stressato? Potresti avere una carenza di magnesio

Se volete sapere a cosa serve il, mettetevi comodi perché «è coinvolto in oltre 300 reazioni biochimiche dell'organismo». A raccontarci le principali è Carlotta Gnavi - farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica seguitissima sul web - che ha appena pubblicato Superimmunità. Come potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori (edizioni Piemme, 320 pagine, 18,90 euro).A cosa serve ile dove si trova«Si tratta di un micronutriente coinvolto nella produzione di ATP, o adenosina trifosfato, cioè la moneta energetica delle nostre cellule. Inoltre permette ai muscoli di rilassarsi, previene i tumori e l'ipertensione arteriosa, lavora sulle connessioni a livello nervoso e sulla digestione». E ancora: «Riduce l'infiammazione che è alla base di tutte le malattie degenerative, è indispensabile per il sistema immunitario, migliora la produzione di anticorpi e dell'indispensabile vitamina D, che indinon viene attivata, quindi nel caso si vanifica anche l'eventuale integrazione.