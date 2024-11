Iodonna.it - Il ballerino affiancherà Federica Pellegrini. «Sei pronta? Io devo ancora smaltire l’emozione… dammi 5 minuti!»

Ballando con le stelle cambia. Samuel Peron prende il posto di Angelo Madonia per affiancarenel talent di ballo condotto da Milly Carlucci. L’annuncio del ritorno di Peron è arrivato in seguito all’uscita del maestro Madonia dal programma, avvenuta con un comunicato della Rai. Le ragioni stanno, anche se non c’è una conferma ufficiale, nel diverbio molto acceso scoppiato sabato scorso tra lui e Selvaggia Lucarelli (che lo aveva punzecchiato per l’eliminazione di Sonia Bruganelli, sua nuova compagna). La Rai parla invece di «divergenze professionali emerse nel corso del programma». Dunque, a partire dalla prossima puntata,scenderà in pista con un nuovo partner. Angelo Madonia lascia “Ballando con le stelle” dopo il durissimo scontro con Selvaggia Lucarelli X Leggi anche › “Ballando con le stelle 2024”, arrivano i ballerini per una notte Massimiliano Gallo ed Elettra Lamborghini Ballando con le stelle, il ritorno di Samuel PeronPer Samuel Peron si tratta di un ritorno nel programma del sabato sera di Rai 1.