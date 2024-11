Tvplay.it - Ultima chance, ko fatale: esonero in Serie A

Le prossime giornate potrebbero portare all’di qualche tecnico. Sono diverse le panchine a traballare inA.Nella giornata odierna si concluderà la tredicesima giornata diA, due posticipi come Empoli-Udinese e Venezia-Lecce e diverse situazioni particolari in panchina. Il mondo del calcio – e ormai dopo anni lo abbiamo capito – vede spesso pagare gli allenatori, dopo l’ultimo turno sono stati esonerati Gotti del Lecce e Gilardino del Genoa., koinA (Lapresse) TvPlayL’del tecnico del club ligure ha creato tante discussioni e anche la tifoseria ha criticato la società per questa scelta, l’dell’allenatore che ha riportato il Genoa inA. L’ultimo turno ha visto diversi risultati pesanti e ci sono alcune squadre la cui panchina è ora in forte bilico.