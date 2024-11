Metropolitanmagazine.it - Tutte le volte in cui Trump è apparso al cinema e in tv

A qualche settimana dalla rielezione di Donald, tornano alla ribalta le curiosità sul tycoon americano sempre capace di accentrare su di sé l’attenzione dei media, più o meno tradizionali. Dai social, alla stampa, alil presidente degli Stati Uniti d’America ha sempre saputo far parlare di sé, spesso suscitando curiosità sul suo passato. Non tutti sono a conoscenza, per esempio, delle sue numerose apparizioni ale in tv che, certo, non ne fanno un attore ma contribuiscono a conferire curiose accezioni ad uno dei personaggi politici tra i più discussi della nostra epoca.Da “Sex and The City” a “Mamma, ho riperso l’aereo“, il magnate americano ha trovato il suo spazio sia nel piccolo che nel grande schermo, con camei molto brevi ma sicuramente degni di nota. Ed è a ridosso del suo ritorno alla Casa Bianca e dell’uscita del film “The Apprentice“, in cui ad interpretare il tycoon è un Sebastian Stan in grande spolvero, che potrebbe rivelarsi interessante rievocare le sue apparizioni ale in televisione.