Liberoquotidiano.it - Serracchiani travolta in diretta, basta questa frase della Montaruli: "Le ore passate sul divano..."

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un tranquillo sabato mattina di polemica feroce a Rainews24 tra Augustae Debora. Le due esponenti rispettivamente di Fratelli d'Italia e del Pd se le suonano all'alba o giù di lì un po' su tutto, a cominciare dalle violenze di piazza degli studenti di sinistra. «Dopo il gestoP38 e l'ordigno contro le Forze di polizia si continuano a mettere sullo stesso piano gli agenti, che fanno il loro lavoro, e i loro aggressori- tuona la-. C'è un diritto a manifestare che non può essere interpretato come lasciapassare per la violenza. A maggior ragione a seguito dei fattiSapienza», a Roma, «mi sarei aspettata da parte dell'opposizione una netta difesa dei ragazzi di Azione universitaria. Difesa che non c'è stata e questo è molto grave perché tutti dovremmo essere uniti contro chi cerca di emulare gesti e azioni che appartengono ad anni bui».