Gaeta.it - Nasce la Scuola Popolare di Centocelle: un progetto educativo per la comunità

Ladiè un'iniziativa che ha preso vita nella primavera del 2021 in piazza di S. Felice da Cantalice, 20. Questosi propone di rispondere alle esigenze dellalocale, fornendo un'opportunità educativa accessibile e gratuita. Attraverso interazioni tra insegnanti delle scuole del municipio, è emerso un desiderio di creare un polo culturale inclusivo che potrà, in futuro, integrare una biblioteca, un teatro e un centro di aggregazione per giovani, oltre a spazi per attività doposcolastiche.Un sostegno concreto per gli studentiLa reazione del quartiere alla nascita dellaè stata immediata e positiva. In poco tempo, è stata attivata un'opportunità per gli studenti delle scuole dell'obbligo di ricevere aiuto gratuito nello svolgimento dei compiti.