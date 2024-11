Serie B 2024 2025 | il Sassuolo travolge la Salernitana e scavalca il Pisa in vetta

Leggi su Sportface.it

Ottava vittoria nelle ultime dieci partite per ildi Fabio Grosso, che supera con un netto 4-0 lanel match della quattordicesima giornata di. A segno Pierini, Laurienté, Moro su rigore e Thorstvedt; da segnalare anche i due assist di Domenico Berardi ma soprattutto il primo posto della classifica per i neroverdi. In virtù della sconfitta delsul campo della Carrarese – decisivo un gol di Bouah all’89’ – è ora illa nuova capolista.RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATADue pareggi infine negli altri due incontri del pomeriggio: 0-0 tra Juve Stabia e Brescia, 2-2 tra Catanzaro e Mantova (Iemmello e Buso rispondono alla doppietta di Bragantini).: illailinSportFace.