LIVE Berrettini-Kokkinakis Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA | non ci sono precedenti

12.40 Quest'anno però l'australiano ha battuto nomi importanti in Coppa Davis: nell'ordine il francese Arthur Fils, l'emergente ceco Jakub Mensik e l'americano Ben Shelton. Questo fa capire che non sarà per niente una partita semplice, tutt'altro.12.38 Thanasi Kokkinakis è invece ad 8 vittorie e 7 sconfitte in singolare in Coppa Davis. Non ha mai giocato in doppio.12.37 Matteo Berrettini in singolare vanta 7 vittorie e 2 sconfitte in Coppa Davis. In doppio invece il bilancio è pari: 2-2.12.34 Berrettini al momento è n.35 nel ranking ATP, Kokkinakis n. 77. Ma sappiamo quanto le classifiche contino relativamente in Coppa Davis