Il Milan dà il meglio nei big match la Juventus è indecifrabile | Meazza crocevia per entrambe

Traiettorie incrociate a San Siro, dovetornano in campo dopo la sosta nella classica per eccellenza del calcio italiano, tra due club rivali ma mai nemici, con guide tecniche nuove quest’anno e ancora forse non del tutto decifrate dagli addetti ai lavori. E probabilmente, nemmeno al proprio interno. C’è però tanto in palio al, perché i rossoneri, che sono stati capaci di battere Inter e Real Madrid quando avevano le spalle al muro, troppe volte poi hanno deluso con le piccole, e prima della sosta avevano dato vita a un surreale 3-3 a Cagliari. Serve un riscatto, anche perché il -8 dal Napoli capolista pesa, seppur con una partita da recuperare. E Fonseca, che promette di non star pensando a “fonsecate” come le mosse vincenti del doppio centravanti contro i cugini nerazzurri o di Musah largo al Bernabeu, sa che si gioca tanto della sua credibilità sulla panchina del Diavolo: occorre una vittoria per spiccare nuovamente il volo, o il cammino sarà a questo punto troppo accidentato per essere una pretendente concreta per lo scudetto e iscriversi, di rincorsa, nel mucchio selvaggio.