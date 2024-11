Milan-Juventus Motta | I giocatori sanno cosa fare in fase offensiva e difensiva è un obbligo non un’opzione

Leggi su Sportface.it

“Chi è rimasto qui sta molto bene, anche chi è rientrato sta bene. C’è la voglia giusta di mettersi sotto per la partita di domani“. Inizia così la conferenza stampa di Thiagoalla vigilia della partita tra. Il tecnico torna a parlare della dichiarazione di Vlahovic, che aveva dichiarato di stancarsi molto per portare a termine alcuni compiti dati da. “Tutti i mieihanno caratteristiche diverse, è unainteressante. Sarà così anche per domani. Dusan sicuramente domani non ci sarà. Tutti i mieidevonosia inche in. Su questo siamo tutti d’accordo. E’ une un dovere per tutti, non è una opzione. Abbiamo parlato, siamo d’accordo. Attacchiamo insieme, difendiamo insieme. Ho grande fiducia nei miei, compreso Dusan“.